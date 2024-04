Modelo de 60 anos surpreende e vence concurso de beleza

Alto contraste

A+

A-

Modelo de 60 anos vence concurso de beleza e pode disputar Miss Universo

A modelo de 60 anos, Alejandra Rodríguez, venceu o concurso de beleza Miss Universo de Buenos Aires no último domingo (21) e vai concorrer para a disputa nacional do prêmio. Se vencer, a mulher pode representar a Argentina no título principal do Miss Universo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Amigo fiel: cão não sai do lado do dono ferido por supostos assaltantes no centro de Curitiba

• Novas imagens do caso da síndica que teve a casa atingida por vários tiros em Curitiba

• Dono de postos de combustíveis e advogada são indiciados por tortura em Curitiba



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.