Alto contraste

A+

A-

Morador de cobertura é preso após cortar corda de trabalhador que limpava prédio Morador de cobertura é preso após cortar corda de trabalhador que limpava prédio (Ric)

O morador de uma cobertura de um prédio de 27 andares, em Curitiba, foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) após cortar a corda de um trabalhador que realizava a limpeza da fachada do condomínio. A denúncia foi realizada por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos contra a Vida de Curitiba. O fato aconteceu no dia 14 de março.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Mãe grávida e dois filhos, de 1 e 8 anos, morrem em acidente na BR-277

• Morador de cobertura é preso após cortar corda de trabalhador que limpava prédio

• Claro e a Warner Bros. oferecem première do filme Evidências do Amor

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.