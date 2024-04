Mulher é presa após confessar crime brutal

Alto contraste

A+

A-

Mulher é presa após confessar matar namorado e queimar carro com ele dentro

Uma mulher foi presa na última quarta-feira (17) após confessar ter matado o namorado e incendiado o carro dele com o corpo dentro. A polícia encontrou a mulher na casa do namorado, no interior de São Paulo, após identificarem a placa do veículo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• 3° Workshop de Meliponicultura de São José dos Pinhais acontece neste sábado (20)

• Mulher é presa após confessar matar namorado e queimar carro com ele dentro

• Freiras praticam slackline em parque e viralizam; assista



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.