Mutirão de empregos em Curitiba: oportunidade no setor de alimentação

Mutirão de empregos em Curitiba oferece vagas no setor de alimentação

A Associação de Bares e Restaurantes do Paraná (Abrasel) promove nesta terça-feira (16), em Curitiba, um mutirão de empregos. O evento será realizado das 8h30 às 13h30, no primeiro andar do Mercado Municipal, na região central da capital. Os interessados em participar podem concorrer a vagas no setor de alimentação.

