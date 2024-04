Norberto Ortigara: Trajetória de Sucesso no Setor Público Norberto Ortigara, atual Secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, está prestes a assumir a Secretaria da Fazenda do Paraná...

Alto contraste

A+

A-

Norberto Ortigara: o Provável novo Secretário da Fazenda do Paraná

Norberto Ortigara, atual Secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, está prestes a assumir a Secretaria da Fazenda do Paraná. Essa mudança ocorre devido a provável saída de Renê Garcia Júnior do cargo para ocupar uma posição no Banco Regional de Desenvolvimento (BRDE). Ortigara, com uma extensa trajetória no setor público, é servidor de carreira e tem formação em economia e técnica agrícola, além de especializações em economia rural e segurança alimentar.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Norberto Ortigara: o Provável novo Secretário da Fazenda do Paraná

• Paraná Clube confirma jogos como mandante na Arena da Baixada e no Couto Pereira

• Policial militar morre em grave acidente de trânsito na BR-369



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.