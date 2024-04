Operação policial desmantela organização criminosa por lavagem de dinheiro no Paraná A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou uma operação contra uma organização criminosa na manhã desta terça-feira (23). Ao todo...

Criminosos são alvos de operação contra lavagem de dinheiro no Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou uma operação contra uma organização criminosa na manhã desta terça-feira (23). Ao todo, são 27 ordens judiciais por lavagem de dinheiro decorrente de tráfico de drogas. A ação ocorre simultaneamente em vários municípios do norte do Paraná. Segundo a PCPR, os suspeitos movimentaram mais de R$ 20 milhões de origem ilícita.

