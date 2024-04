Paraná se destaca com baixa desigualdade de renda, revela IBGE Em 2023, o Paraná teve um dos menores índices de desigualdade de renda do Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia...

Alto contraste

A+

A-

Desigualdade de renda do Paraná é uma das menores do Brasil, aponta IBGE

Em 2023, o Paraná teve um dos menores índices de desigualdade de renda do Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado ficou em quarto lugar no ranking.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Desigualdade de renda do Paraná é uma das menores do Brasil, aponta IBGE

• RIC Notícias Noite Vivo | 19/04/2024

• Cobra é flagrada em corredor de universidade particular no PR; assista



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.