Professora casada é flagrada nua com aluno e se envolve em acidente durante fuga

Uma professora identificada como Erin Ward, de 45 anos, foi flagrada nua no banco de trás de um carro com um aluno de 17 anos. A mulher, que é casada, foi presa após se envolver em um acidente no último sábado (13), no condado de Douglas, Nebraska, nos Estados Unidos.

