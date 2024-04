Programa de intercâmbio: inscrições se encerram nesta sexta-feira As inscrições para o programa de intercâmbio Ganhando o Mundo 2025 encerram nesta sexta-feira (19). Até agora, 7.960 alunos de 392...

Ganhando o Mundo: programa de intercâmbio termina inscrições nesta sexta (19)

As inscrições para o programa de intercâmbio Ganhando o Mundo 2025 encerram nesta sexta-feira (19). Até agora, 7.960 alunos de 392 municípios e 1.302 escolas já se inscreveram na iniciativa do governo do Paraná.

