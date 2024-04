Relembre os maiores sucessos da banda The Calling A banda de rock americana The Calling tem presença confirmada em Curitiba no dia 9 de maio no Teatro Positivo. Formada em 1995 por...

Relembre os maiores sucessos da banda The Calling

A banda de rock americana The Calling tem presença confirmada em Curitiba no dia 9 de maio no Teatro Positivo. Formada em 1995 por Aaron Kamin e Alex Band, o grupo ganhou destaque ao aparecer na trilha sonora do filme "Show Bar" com a música "Wherever You Will Go".

