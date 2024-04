RICtv Record inova com a TV 3.0 e se destaca no Streaming Brasil 2024

Alto contraste

A+

A-

RICtv Record antecipa entregas da TV 3.0 e leva case para o Streaming Brasil 2024

O mercado brasileiro de radiodifusão está investindo em desenvolvimento tecnológico para desenvolver a TV 3.0 a fim de, nos próximos anos, comunicar-se com o público de TV aberta com as mesmas interações oferecidas hoje pela internet às plataformas de streaming. Mas boa parte desse futuro já chegou na RICtv Record, como demonstrou a head de growth marketing do Grupo Ric, Laila Sol, ao participar do Streaming Brasil 2024, em São Paulo. O evento reuniu cerca de 300 pessoas do setor de streaming e radiodifusão, em uma maratona de palestras e debates com players nacionais realizada no WTC Events Center, no dia 11.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Alerta laranja: aviso de temporal com ventos de 100 km/h abrange todo o Paraná

• Polícia cumpre mandados em operação contra corrupção em Curitiba e região

• Nanda Ferraz: quem é a cantora sertaneja que morreu em acidente de carro



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.