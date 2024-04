Suspensão inesperada: Sessão de julgamento de Sergio Moro no TRE é interrompida

Alto contraste

Sessão de julgamento de Sergio Moro no TRE é suspensa Sessão de julgamento de Sergio Moro no TRE é suspensa (Ric)

A sessão de julgamento do senador Sergio Moro, iniciada às 14h desta quarta-feira (3), no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) foi suspensa. Para esta data, eram esperados os votos de José Rodrigo Sade, Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Sigurd Roberto Bengtsson, presidente do tribunal.

