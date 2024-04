Tragédia: Casal de empresários é encontrado morto dentro de carro em posto de combustíveis

Alto contraste

Quem são os empresários encontrados mortos dentro de carro

Um casal de empresários foi encontrado morto, no último domingo (28), dentro de um carro ligado, em um posto de combustíveis. O veículo com as duas pessoas dentro do carro foi encontrado na Rodovia Régis Bittencourt, em Cajati, São Paulo.

