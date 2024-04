Tragédia na BR-373: Motociclista morre após queda em Ipiranga

Alto contraste

Motociclista morre após sofrer queda na BR-373, no Paraná

Uma motociclista, de 42 anos, morreu após sofrer uma queda na BR-373, em Ipiranga, nos Campos Gerais do Paraná. A condutora da Honda Biz seguia pela rodovia no sentido Imbituva – Ponta Grossa quando perdeu o controle na altura do km 209. A mulher caiu na rodovia, chegou a receber atendimento, mas morreu a caminho do hospital.

