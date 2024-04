Tragédia na Escócia: Estudantes morrem após queda em cachoeira

Alto contraste

A+

A-

Dois estudantes morreram após cair de uma cachoeira enquanto faziam uma selfie

Dois estudantes foram encontrados mortos após caírem enquanto faziam uma selfie em frente a uma cachoeira. O caso aconteceu no condado de Perthshire, na Escócia, aproximadamente há 120 km da capital Edimburgo. De acordo com informações do Mirror, os serviços de emergência foram acionados para fazerem a busca no local depois que o alarme foi disparado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Dois estudantes morreram após cair de uma cachoeira enquanto faziam uma selfie

• RIC NOTÍCIAS OPINIÃO | 19/04/2024 | Jovem Pan News | AO VIVO

• Corredor revela quanto gastou para participar de Ironman em SC e viraliza



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.