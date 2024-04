Tragédia no Rio Ivaí: corpo de pescador é encontrado após dias de buscas

Após dias de buscas, corpo de pescador é encontrado no Rio Ivaí, no Paraná Após dias de buscas, corpo de pescador é encontrado no Rio Ivaí, no Paraná (Ric)

O corpo de um pescador que estava desaparecido no Rio Ivaí, no noroeste do Paraná, foi localizado pela equipe de buscas.

