Unidades de saúde no oeste do PR intensificam atendimento contra a dengue

Unidades de saúde ampliam atendimento para casos de dengue no oeste do PR

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, divulgou que irá ampliar temporariamente o atendimento para casos de dengue. A partir desta quinta-feira (18), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) São João e Vila Yolanda irão atender até às 22h.

