Vereador é flagrado cobrando propina de pagodeiro do PCC A Operação Muditia, do Ministério Público Estadual de São Paulo (MPSP), descobriu uma suposta combinação de propina através de mensagens...

Vereador é flagrado cobrando propina de pagodeiro do PCC

A Operação Muditia, do Ministério Público Estadual de São Paulo (MPSP), descobriu uma suposta combinação de propina através de mensagens grampeadas. Entre os investigados está o cantor de pagode Vagner Borges Dias, o 'Latrell Britto', apontado como ‘cabeça do esquema’, e o vereador Flávio Batista de Souza (Podemos), o 'Inha', de Ferraz de Vasconcelos, município da região metropolitana de São Paulo. A operação buscava por fraudes em licitações sob influência do PCC, que infiltrou uma quadrilha em prefeituras e câmaras municipais do interior e da Grande São Paulo.

