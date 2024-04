Bope encontra área de lazer do tráfico com piscina e luzes de LED na zona norte do Rio Entorpecentes também foram apreendidos durante a ação da PM

Bope encontra área de lazer de traficantes (Reprodução/ Bope )

Policiais militares do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) encontraram uma casa que seria usada como área de lazer por criminosos durante uma operação, nesta sexta-feira (26), no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, na zona norte do Rio.

Além disso, materiais entorpecentes foram apreendidos durante o trabalho que segue em andamento.

De acordo com as investigações, o objetivo da operação é o cumprimento de mandados de prisão de foragidos de outros estados, reprimir a movimentação criminosa, evitar a expansão de disputas territoriais e impedir roubos de veículos no Rio de Janeiro.