Chef Felipe Bronze é agredido durante assalto no Rio: ‘Maior susto que levei na minha vida’ Em um vídeo nas redes sociais, ele contou ter sido agredido com soco e coronhadas, mas disse estar bem

Felipe Bronze apareceu com a camisa manchada de sangue após ter sido agredido durante roubo de carro (Reprodução/ Instagram @felipebronze)

O chef Felipe Bronze foi agredido por criminosos durante um assalto no Rio de Janeiro, na sexta-feira (10). Ele foi rendido e teve o carro roubado quando passava por Vila Isabel, na zona norte da cidade.

Nas redes sociais, Bronze relatou ter sido abordado quando buscava os avós para levá-los a uma consulta.

Na sequência de vídeos, ele apareceu com a blusa manchada de sangue e contou ter sido agredido com soco e coronhadas após reagir “muito mal” à ação criminosa.

“Foi meio uma emboscada. Um bateu no meu retrovisor, e eu abri a porta rapidamente para ajustá-lo e fui rendido. No susto, reagi, tentando desarmar o cara. Apontei a arma para ele com a própria força dele, reflexo de defesa pessoal. Veio outro homem, que estava armado também, colocou a arma na minha barriga, me deu um soco na cabeça. Me deram umas coronhadas. Sangrei um pouquinho. Mas foi só um susto. Apontaram a arma para mim no chão. Foi o maior susto que já levei na minha vida. Reagi muito mal. Não façam isso, uma burrice imensa”, detalhou Felipe Bronze.

Apesar das agressões, Felipe Bronze tranquilizou os seguidores e disse estar bem e já ter passado por exames.

O chef ainda divulgou imagens do carro roubado no assalto. Ele registrou uma ocorrência na 20ª DP (Vila Isabel).

Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima foi ouvida e encaminhada para o exame de corpo de delito. O caso será investigado pela 18ª DP (Praça da Bandeira). Os agentes tentam identificar os autores do crime.