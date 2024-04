Chuvas fortes no Rio de Janeiro causam 7 mortes e deixam 1 pessoa desaparecida

Alto contraste

Sete pessoas morreram no Rio de Janeiro devido às fortes chuvas que atingem o estado. Quatro óbitos aconteceram na cidade serrana de Petrópolis. Há agora 1 pessoa, de 15 anos, desaparecida neste sábado (23).

Segundo o corpo de bombeiros local, até o momento houve 109 ocorrências reportadas em todo o estado. Petrópolis sofreu, até o momento, 75 desabamentos.

Petrópolis é a região mais atingida pelas chuvas e está em situação de emergência. O governador Cláudio Castro está na cidade para acompanhar os trabalhos de prevenção e resgate. Há chuva fraca na área nesta manhã, mas a previsão é de que chova mais intensamente ao longo do dia. Por segurança, há um bloqueio da estrada que leva a Petrópolis também nesta manhã.

Três mortos em Petrópolis são da mesma família, mãe e dois filhos, que estavam numa casa que foi pega por um deslizamento. A outra vítima é um homem, que teve seu corpo resgatado neste sábado.

A defesa civil orienta a população da cidade serrana e pede que, quem mora nas costas, se dirija para os pontos de apoio disponívies. Quem vive fora destas áreas de risco deve evitar de circular pela ruas.

Petrópolis recebeu nas últimas 12 horas, das 6h às 18h, cerca de 270 mM de chuva, muito mais do que o esperado para o acumulado de todo o mês de março. O Rio Quitandinha transbordou.

As outras mortes no Estado aconteceram em Duque de Caxias, onde um homem se afogou depois que o caminhão que dirigia caiu num rio; em Arraial do Cabo, após um homem ser atingido por um raio no Pontal do Atalaia; e em Teresópolis, em um desabamento. As informações são do Corpo de Bombeiros.

SUDESTE

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou alerta vermelho (de grande perigo) com chuvas entre 30 e 100 mm/dia e ventos intensos de 60 a 100 km/h durante o fim de semana no Sudeste. O alerta compreende todo o estado do Rio de Janeiro, além do noroeste de São Paulo, sudeste de Minas Gerais e sul do Espírito Santo.

Além de vários desabamentos em Petrópolis, várias ruas ficaram alagadas na cidade do Rio de Janeiro. Na região dos Lagos, um homem morreu atingido por um raio. Quatro pessoas ficaram feridas após o desabamento de uma casa na Baixada Fluminense.

A maior intensidade de chuvas no Rio estava prevista para a madrugada deste sábado (23), dia apontado como mais crítico, especialmente, na região serrana do estado.