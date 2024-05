Corpo de Bombeiros e Polícia Civil do Rio reforçam as ações de resgate às vítimas no Sul Mais de 70 pessoas foram resgatadas com vida pelas equipes durante as operações, entre elas, crianças e idosos

Alto contraste

A+

A-

Mais de 70 pessoas foram resgatadas com vida no Sul (Reprodução/ CBMERJ)

O governo do Rio de Janeiro enviou ao Rio Grande do Sul um grupo com 54 bombeiros e dez agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eles irão reforçar o trabalho de resgate às vítimas da maior tragédia climática da região.

Outras equipes do CBMERJ (Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro) já estão no Sul há três dias e resgataram, até agora, mais de 70 pessoas com vida.

No total, os bombeiros vão utilizar 15 barcos, cinco pickups, dois caminhões e um ônibus.

O grupo inclui profissionais da área da saúde, especialistas em soterramentos, desabamentos, enchentes, inundações, entre outros.

Publicidade

A primeira equipe do CBMERJ chegou no Sul na madrugada de sexta-feira (3), a bordo do helicóptero bimotor capaz de operar no período noturno por instrumentos. A aeronave está sendo usada nas regiões mais afetadas do Estado no socorro a pessoas que ficaram ilhadas por enchentes ou feridas por escorregamentos de terra.

Entre as pessoas resgatadas estão crianças e idosos. Os bombeiros registraram o resgate emocionante de um homem. As imagens foram publicadas na rede social (abaixo).

Publicidade

“Nossa missão é ajudar. Nosso lema é Vida Alheia e Riquezas Salvar. Enviamos nossos melhores militares, especialistas em desastres naturais, além de equipamentos de ponta, de última geração, para otimizar e agilizar os trabalhos” – disse o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ.

Dez agentes da Polícia Civil foram enviados ao Sul (Reprodução/ Core )

Equipe do Core

Agentes da Polícia Civil também foram enviados ao local. Eles fazem parte do Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) e utilizarão um helicóptero para ajudar no serviço de resgate das vítimas. A aeronave bimotor também opera por instrumentos à noite, tem capacidade para transportar oito passageiros e dois pilotos.