Corpo do cantor Anderson será velado no Rio neste domingo (28) A cerimônia está marcada para ocorrer das 11h às 15h30, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste da cidade

Cantor Anderson Leonardo morreu, aos 51 anos, no Rio (Reprodução/ Instagram @cantorandersonleonardo)

O corpo do vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, será velado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste do Rio de Janeiro, neste domingo (28).

A cerimônia está marcada para ocorrer das 11h às 15h30, na capela 9, de acordo com informações divulgadas no perfil oficial da banda.

Fundador e vocalista do Molejo, Anderson Leonardo, morreu, aos 51 anos, na sexta-feira (26), vítima de um câncer raro na região da virilha.

O músico havia iniciado o tratamento contra a doença em 2022. Em fevereiro deste ano, Anderson foi internado em um hospital na Barra da Tijuca, na mesma região, e o estado de saúde dele piorou na última semana.

Pelas redes sociais, o grupo Molejo confirmou o falecimento do cantor Anderson Leonardo:

“Nosso guerreiro ANDERSON LEONARDO lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos.”

