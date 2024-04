Embaixador da Coreia do Sul viraliza ao cantar ‘Trem das Onze’ em roda de samba do Rio Lim Ki-Mo participou do Samba do Trabalhador, na zona norte da cidade, na noite desta segunda-feira (15)

Embaixador participou do 'Samba do Trabalhador' (Reprodução/Redes Sociais)

O embaixador da Coreia do Sul no Brasil, Lim Ki-Mo, viralizou nas redes sociais ao participar de uma tradicional roda de samba da zona norte do Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira (15).

Nas imagens, o diplomata sobe ao palco do Samba do Trabalhador, no Andaraí, e solta a voz com o clássico “Trem das Onze” — canção foi composta por Adoniran Barbosa, em 1964.

Bem-vindo ao samba carioca raiz, embaixador!



Traz o BTS ano que vem e eu digo se esperava ou não. https://t.co/6oO4NZkiX1 — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) April 16, 2024

Não é a primeira vez que o sul-coreano cai nos encantos da cultura brasileira. Em outubro de 2023, Lim Ki-Mo repercutiu na internet ao cantar “Cheia de Manias” ao lado do cantor Luiz Carlos, vocalista do grupo Raça Negra.

Durante a Copa do Mundo de 2022, ele fez uma performance de “Evidências”.

Nas redes sociais, o embaixador já declarou seu amor pela música brasileira em uma postagem feita no final do ano passado.

“Uma das minhas paixões na cultura brasileira é a música, como o samba, a bossa nova e a música sertaneja. Essa, especialmente, fala de situações comuns na vida de uma pessoa. É uma confissão de humanidade”, publicou em seu perfil.