Escritora atacada por pit bulls passa por procedimento de cirurgia plástica no RJ Roseana Murray, de 73 anos, segue internada no Hospital Alberto Torres e deve receber alta nos próximos dias

Escritora Roseana Murray foi atacada por pitbulls no RJ (Reprodução/Site oficial Roseana Murray)

A escritora Roseana Murray, atacada por pit bulls, no Rio de Janeiro, passou um procedimento de cirurgia plástica no hospital onde está internada, nesta terça-feira (16), de acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde.

Na segunda (15), Roseana apareceu, pela primeira vez, em uma foto ao lado da equipe médica do Hospital Estadual Alberto Torres. Segundo a unidade de saúde, a paciente deve receber alta nos próximos dias.

A escritora, de 73 anos, conhecida e premiada por obras infanto-juvenis, foi surpreendida por três cães, no último dia 5, quando caminhava na rua em Saquarema, na região dos lagos.

Segundo a equipe médica, para salvar a vida de Roseana, gravemente ferida, foi preciso amputar o braço direito dela. Além disso, a vítima passou por um procedimento para reconstrução do membro esquerdo e do lábio superior.

Durante a cirurgia que durou mais de quatro horas e contou com sete profissionais, ela precisou tomar 250 pontos.

Em recuperação, Roseana Murray apresenta quadro de saúde estável e tem chamado a atenção dos profissionais de saúde pela rápida cicatrização.

