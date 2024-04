Família procura gata que desapareceu após porteiro deixá-la em área externa do prédio Sem apoio do condomínio nas buscas, tutores registraram o caso na delegacia. A polícia abriu uma investigação e quer ouvir os envolvidos

Gata está desaparecida há mais de 20 dias (Divulgação/ Filipe Mostaro)

Há mais de 20 dias, uma família procura uma gata de estimação que desapareceu após ser colocada na área externa pelo porteiro do condomínio onde mora, no Leme, zona sul do Rio de Janeiro.

Atena fugiu do apartamento para a área de elevadores, no último dia 5. Tutor do felino, o professor Filipe Mostaro disse que a família se deu conta do desaparecimento no início da manhã. Segundo ele, a esposa chegou a procurar a gatinha em todos os andares do condomínio.

Ao solicitar as imagens do circuito interno, viu que no, final da madrugada, o porteiro retirou o animal do corredor do sexto andar e o colocou na parte de fora do prédio.

“No livro de ocorrências, ele escreveu que, ao ser comunicado por uma moradora, foi ao local e, nas palavras dele: ‘Deixei o gato do lado de fora para que tomasse o rumo de casa’. Ele foi negligente e imprudente. Eu questionei que, se fosse a minha filha, ele iria fazer isso? Se fosse uma encomenda, ele deixaria ao lado de fora? Nós tentamos entender o que se passou na cabeça dele, mas no momento que lemos o relato, acreditamos que a atitude foi, no mínimo, negligente”, conta.

Ao R7, Filipe explicou que o hall do condomínio é divido por grades, o que possibilitou a fuga do animal para a rua.

Atena é o xodó da família (Divulgação/ Filipe Mostaro)

De início, a administração teria se sensibilizado e prometido ajudar nas buscas. Porém, com o passar do tempo, a postura teria mudado.

Desde o desaparecimento, o casal faz buscas em vias do bairro e em comércios vizinhos. Os dois chegaram a espalhar cartazes pelo edifício, que foram arrancados pela síndica, de acordo com o professor.

“Além de não ajudar, o condomínio atrapalhou. Atrapalhou retirando os cartazes e a comida da gata, que seria uma possibilidade dela sentir o cheiro e retornar ao prédio. Ela disse que o condomínio não iria apoiar e pagar os cartazes, porque entendem que há opiniões divergentes sobre o assunto.”

Filipe contou ainda que a esposa e a filha estão muito abaladas com o desaparecimento da gatinha:

“A minha esposa chegou a pensar em sair do condomínio. A minha filha tem três anos e era muito apegada à gata. Acreditamos que isso esteja impactando. Desde esse dia, ela está muito ‘chatinha’, chorando e querendo muito colo. A minha esposa não está conseguindo lidar da mesma maneira que eu estou conseguindo.”

Como a gata é dócil, bem alimentada e possui coleira, a família acredita que alguém possa ter resgatado o animal.

“A nossa esperança é que alguém que goste de gatos possa ter pegado, levado para casa e esteja cuidando. A gente acredita que quanto mais colocar a imagem dela maior será a chance de chegar até essa pessoa.”

Caso foi parar na polícia

Após o posicionamento da administração, os tutores decidiram registrar o caso na delegacia. As investigações são conduzidas pela DPMA (Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente).

A Comissão de Direitos dos Animais da Câmara de Vereadores do Rio chegou a enviar uma notificação extrajudicial ao condomínio.

Em um trecho, o documento destaca que “a suposta conduta é considerada abandono de animais, o que configura crime de maus-tratos”.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que as investigações estão em andamento e que todos os envolvidos devem prestar depoimento.

A reportagem do R7 tentou entrar em contato com a síndica, por ligações e mensagens, mas, até a publicação da matéria, não obteve retorno. O espaço está aberto para manifestação.

*Sob supervisão de Bruna Oliveira