Governador do Rio decreta ponto facultativo nesta sexta (22) por risco de temporal

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, decretou ponto facultativo em todo o estado, para esta sexta-feira (22), por conta das fortes chuvas que devem atingir grande parte do território fluminense neste final de semana.

O anúncio foi feito através das redes sociais do chefe do executivo. Ele também afirmou que entrou em contato com prefeitos das regiões com previsão de alto índice pluviométrico para que adotem a mesma medida.

Castro endossou a orientação de que a população permaneça em casa e não se arrisque em locais ao ar livre.

Pessoal, para os próximos dias temos a previsão de fortes chuvas para o estado do Rio de Janeiro.



Para que as nossas equipes possam trabalhar e consigam garantir a segurança nas ruas, estou decretando ponto facultativo nesta sexta-feira, dia 22. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) March 21, 2024

Corpo de Bombeiros dobrará efetivo

De acordo com o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Rio, coronel Leandro Monteiro, a corporação dobrará o efetivo para atender os cidadãos.

Segundo informações do governo estadual, as regiões Serrana, Sul, Norte/Noroeste e Baixada Fluminense devem ser as mais afetadas.

Prefeito da capital reforça pedido

Em coletiva de imprensa no início da noite desta quinta-feira (21), o prefeito da cidade do Rio, Eduardo Paes, também pediu que os cariocas evitem sair de casa.

Paes reforçou o pedido para que os cariocas se desloquem apenas em caso de tarefas essenciais e fiquem atentos ao acionamento de sirenes em áreas de risco.

A cidade deve ser afetada por chuva forte e rajadas de vento de até 76 km/h. O acumulado de chuva pode passar de 200 milímetros em 24 horas, afirma o sistema Alerta Rio.