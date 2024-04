Grupo Molejo é assaltado no mesmo dia da morte do cantor Anderson Pelas redes sociais, a assessoria de imprensa informou que o crime prejudicou a comunicação da banda

Comunicado foi publicado nas redes sociais (Reprodução/ Instagram @molejooficial)

O grupo Molejo foi assaltado no mesmo dia da morte do cantor Anderson Leonardo, no Rio de Janeiro, de acordo com informações da assessoria de imprensa.

Pelas redes sociais, a equipe explicou que o crime prejudicou a comunicação da banda na sexta-feira (26).

“A assessoria de imprensa do grupo Molejo vem informar que, infelizmente, fomos vítimas de um assalto hoje, resultando da interrupção de nossas comunicações via telefone e WhatsApp”.

No comunicado, a assessoria disse estar em processo de recuperação e retomada das operações: “Pedimos a compreensão da imprensa e demais partes interessadas enquanto lidados com a situação”.

Fundador e vocalista do Molejo, Anderson Leonardo, morreu, aos 51 anos, vítima de um câncer raro na região da virilha. O corpo dele será velado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, zona oeste do Rio, no domingo (28).

