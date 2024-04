Homem é preso por estuprar e ameaça mulher no Rio De acordo com as investigações, a vítima foi ameaçada por pelo menos vinte horas seguidas

Homem é preso por estuprar e ameaçar mulher (Reprodução/ Record Rio )

A Polícia Civil prendeu um homem acusado de estuprar e ameaçar uma mulher em Botafogo, na zona sul do Rio. Lucas José Dib, de 35 anos, foi chefe de gabinete do presidente de um banco público e candidato a vereador em um município de Minas Gerais.

Segundo a polícia, o crime aconteceu no último dia (3) quando Lucas marcou um encontro com uma mulher de 31 anos, moradora de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, que passava uns dias na casa de uma amiga na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.

De acordo com as investigações, a paulista foi estuprada e ameaçada por pelo menos vinte horas seguidas após ter entrado no apartamento de Lucas em Botafogo. Segundo a polícia, a mulher foi resgatada na manhã seguinte por um amigo com quem tinha compartilhado sua localização por GPS. Ele suspeitou do sumiço da vítima e foi até o imóvel.

Segundo a polícia, Lucas, que já tem um processo de cárcere privado e violência, ainda ameaçou a vítima de morte. Ela passou por exame de corpo de delito e registrou o caso na 10° DP (Botafogo).