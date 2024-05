Rio de Janeiro |Do R7

Homem morre após acidente entre caminhão e moto na Taquara, zona oeste do Rio O helicóptero do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para a tentativa de resgate

Trânsito chegou a ficar interditado nos dois sentidos (Reprodução/Centro de Operações Rio)

Um homem morreu após um acidente entre um caminhão e uma motocicleta na Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira (9).

A batida aconteceu na avenida Nelson Cardoso, na altura rua Bacairis. O helicóptero do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para a tentativa de resgate.

Segundo o COR (Centro de Operações Rio), a via precisou ser interditada nos dois sentidos, por volta das 16h40.

A pista no sentido Tanque foi liberada às 17h. A calha do BRT e a via, que ligam o bairro à Barra da Tijuca, seguem interditadas.

A Polícia Militar e peritos da Polícia Civil estão no local.