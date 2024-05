Justiça do Rio manda soltar Érika, sobrinha do ‘Tio Paulo’ Juíza atendeu a um pedido da defesa; Érika responderá ao processo em liberdade por tentativa de estelionato e vilipêndio de cadáver

Caso Tio Paulo: Justiça manda soltar Érika (Reprodução/ Record Rio)

A Justiça do Rio mandou soltar Érika Souza Vieira Nunes, nesta quinta-feira (2), ao atender a um pedido de revogação da prisão preventiva feito pela defesa. Mas a sobrinha do Tio Paulo - o idoso que foi levado a uma agência bancária já morto - ainda vai responder em liberdade pelos crimes de tentativa de estelionato e vilipêndio de cadáver. Érika está presa desde o dia 17 de abril.

A decisão da juíza Luciana Mocco, titular da 2ª Vara Criminal de Bangu, na zona oeste do Rio, determina ainda que Érika terá que comparecer mensalmente ao cartório para informar e justificar suas atividades.

Ela também terá que entregar um laudo médico que indique a necessidade de internação para tratamento da saúde mental se houver essa necessidade. A Justiça ainda proíbe a mulher de ausentar-se do Rio por mais de sete dias, mediante expressa autorização judicial.

Segundo as investigações, Érika teria levado Paulo Roberto Braga, de 68 anos, já morto, para uma agência bancária de Bangu, na zona oeste do Rio, no último dia (16), para sacar um empréstimo no valor de R$ 17 mil.

Além das duas acusações, ela também passou a ser investigada por homicídio culposo – quando não há a intenção de matar. Mas esse processo continua em andamento.