Metrô vai funcionar até as 4h durante show da Madonna na praia de Copacabana Organizadores esperam cerca de 1 milhão de pessoas no evento que acontece no dia 4 de maio

Funcionamento será estendido nas estações que cortam o bairro (Divulgação/Metrô Rio)

O metrô do Rio de Janeiro terá funcionamento estendido até as 4h para o público do show da Madonna, no dia 4 de maio, na praia de Copacabana. As informações foram publicadas pela concessionária nas redes sociais.

O horário especial será implantado nas estações Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo. Já as demais estações do sistema vão funcionar normalmente, ou seja, até a meia-noite. Após esse horário, estarão abertas apenas para desembarque do público.

A recomendação do Metrô Rio é que o público se antecipe e utilize a estação Siqueira Campos/Copacabana para ir e voltar do show. Não haverá venda de bilhetes na estação Cardeal Arcoverde.

A apresentação da estrela pop está marcada para as 21h. Segundo a organização do evento, são esperadas mais de 1 milhão de pessoas, entre moradores da cidade e turistas brasileiros e estrangeiros.