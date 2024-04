Moradores do Complexo do Alemão e Penha acordam ao som de tiros no Rio De acordo com a PM, o objetivo da operação é a prisão de foragidos da justiça de outros estados e reprimir movimentação criminosa

Alto contraste

A+

A-

Operação no Complexos da Penha e Alemão, na zona norte do Rio (Reprodução/ Record Rio )

Moradores do Complexo do Alemão e do Complexo Penha, na zona norte do Rio, foram acordados ao som dos disparos de tiros na manhã desta sexta-feira (26).

A Polícia Militar realiza uma operação com objetivo de cumprir mandados de prisão de foragidos da justiça de outros estados e reprimir movimentações criminosas, além de evitar a expansão de disputas territoriais.

Segundo relatos de moradores, barricadas foram incendiadas após a chegada de blindados do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), que estão nos acessos da comunidade.

De acordo com as primeiras informações, nove linhas de ônibus tiveram suas rotas alteradas devido às operações policiais nos complexos da Penha e do Alemão.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que equipes do COE (Comando de Operações Especiais), em conjunto com a CORE (Coordenadoria de Recursos Especiais), e a DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), realizam uma operação no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, na zona norte do Rio. Até o momento, não há saldo operacional.