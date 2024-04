MP denuncia policial militar por morte de moradora no morro do Turano, no Rio Severina da Silva Nunes foi baleada quando tomava café com a vizinha em um bar da comunidade

Vizinhas foram baleadas em um bar no Turano Segundo moradora, não houve operação no local (RECORD)

Um policial militar foi denunciado pelo Ministério Público, nesta sexta-feira (22), pela morte de uma moradora do morro do Turano, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, durante uma ação policial, em 2023.

Severina da Silva Nunes foi baleada quando tomava café em um bar da comunidade, acompanhada de uma vizinha, que acabou ferida por estilhaços de bala.

De acordo com as investigações, o responsável pelos tiros era o chefe da viatura. Ele colocou o fuzil para fora da janela da viatura e abriu fogo na direção do alto do morro.

Segundo o promotor de Justiça Alexandre Themístocles, o denunciado agiu “na ausência de qualquer situação de risco à vida ou à integridade física dos policiais, ou de terceiros, de modo irrazoável e desproporcional”.

“Logo em seguida, depois de desembarcar, o denunciado prosseguiu andando e atirando na mesma direção”, narra trecho da denúncia.

Como medida cautelar, a Promotoria pediu à Justiça a suspensão do exercício da função policial militar.

Em relação ao caso da vizinha de Severina, o processo será analisado pela Justiça Militar.