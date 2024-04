Rio de Janeiro |Do R7

MP e polícia fazem buscas em endereços ligados ao grupo liderado pelo bicheiro Piruinha Dois clubes recreativos da zona norte foram alvos da operação; segundo as investigações, cassinos clandestinos funcionam nos locais

Agentes encontraram cassinos em dois clubes da zona norte do Rio (Divulgação/ MPRJ)

O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil cumpriram, nesta terça-feira (30), mandados de busca e apreensão em 14 endereços ligados à quadrilha comandada, segundo as investigações, pelo contraventor José Caruzzo Escafura, o Piruinha.

De acordo com os agentes, o grupo é responsável por promover e gerenciar casas de apostas ilegais, caça-níqueis, além do jogo do bicho. Até o momento, foram apreendidas 81 máquinas e quase R$ 11 mil em espécie. Cinco apostadores, três funcionários e responsáveis pelos bares foram conduzidos à delegacia.

Dois clubes recreativos da zona norte da cidade foram alvos da operação “Bancarrota”. Segundo as investigações, cassinos clandestinos funcionavam nos locais. Os investigadores estiveram em oito bairros da capital: Engenho Novo, Bento Ribeiro, Madureira, Cascadura, Brás de Pina, Cavalcanti, Jacarepaguá e Realengo.