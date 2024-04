MPRJ faz operação contra milícia na zona oeste do Rio Quatro pessoas foram presas; entre os investigados estão um policial civil e dois policiais militares

Alto contraste

A+

A-

O MPRJ prendeu quatro alvos da “Operação Naufrágio”, (Reprodução/ Record Rio )

O MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) prendeu quatro pessoas durante a “Operação Naufrágio”, que cumpre, nesta quinta-feira (25), 12 mandados de prisão e oito de busca e apreensão contra integrantes de uma milícia que atua na comunidade Bateau Mouche, na região da Praça Seca, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio.

Entre os investigados estão um policial civil e dois policiais militares. Segundo investigações do MPRJ, os agentes de segurança forneciam material bélico desviado de apreensões além de uniformes aos criminosos.

De acordo com agentes do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), um dos suspeitos presos se passava por policial civil, no interior de delegacias policiais, utilizando arma, uniforme e distintivo, e participava de operações em viatura da PM.

Ao todo, 16 pessoas foram denunciadas por associação criminosa, corrupção ativa e extorsão a comerciantes, ambulantes e mototaxistas. A Justiça ainda determinou a suspensão das funções públicas dos três policiais envolvidos na caso.