Mulher é agredida com barra de ferro pelo vizinho por causa do som alto no Rio

Uma mulher foi agredida com uma barra de ferro pelo vizinho depois de pedir que reduzisse o volume do som, neste sábado (27), na Taquara, na zona oeste do Rio.

Segundo a vítima, a Polícia Militar foi chamada para que o som fosse reduzido e, após o carro da polícia sair do local, o homem aumentou o som.

A mulher e uma prima foram conversar com o vizinho para pedir novamente que diminuísse o volume. Foi quando ele pegou uma barra de ferro e agrediu a mulher. O homem ainda quebrou as janelas da casa dela antes de fugir, segundo as investigações.

A PM foi chamada para socorrer a vítima, que levou pontos na cabeça. O crime foi registrado na 32ª Delegacia de Polícia (Taquara) como lesão corporal. A família teme que o agressor volte para se vingar.