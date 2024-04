Mulher é cercada por criminosos durante assalto no Rio Vitima tenta se desviar e correr, mas é surpreendida por um segundo assaltante

mulher tenta se desviar e correr, mas é surpreendida por um segundo criminoso (Reprodução/Record Rio)

Câmeras de segurança registraram o momento em que dois assaltantes de moto encurralam e roubam uma mulher que andava pela Estrada do Cafundá, na Taquara, zona oeste do Rio.

Nas imagens é possível perceber os bandidos se aproximando da vítima para praticar o roubo. A mulher tenta se desviar e correr, mas é surpreendida por um segundo criminoso, que chega pelo outro lado e impede a fuga da vítima, que teve o celular roubado.

Segundo o ISP (Instituto de Segurança Pública do Rio), os dados de roubos de rua registrados na 32ª DP (Taquara) tiveram um aumento de 26%, em comparação com o mês de fevereiro de 2023.

Em nota, o comando do 18° BPM (Jacarepaguá) informou que não houve acionamento para o caso relatado. E ressalta que o episódio citado pode ser considerado como “um crime de oportunidade, em que o criminoso espera uma brecha no roteiro de policiamento para agir após observar seu alvo, que não reflete necessariamente a realidade da área de policiamento do Batalhão de Jacarepaguá.”

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar ressalta que o combate aos roubos e furtos de patrimônio público e privado tem sido uma das principais metas de atuação do comando da corporação desde o ano passado.