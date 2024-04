Novas regras de utilização da faixa seletiva para ônibus e táxis na av. Brasil começam a valer

Alto contraste

Avenida Brasil registrou longos engarrafamentos após inauguração do BRT (RECORD/RECORD)

As novas regras de utilização da faixa seletiva para ônibus e táxis na avenida Brasil, no Rio de Janeiro, começam a valer a partir desta terça-feira (23). Carros de passeio poderão utilizá-la nos fins de semana e feriados, além dos horários de entrepico de dias úteis — de 10h às 16h e de 20h às 5h.

Os motoristas devem ficar atentos ao limite de velocidade da faixa seletiva, de 60 km/h, com redução para 40 km/h nos locais próximos às estações do BRT Transbrasil.

Além disso, caminhões não poderão acessar a seletiva em qualquer horário e devem seguir utilizando exclusivamente as duas faixas da direita na pista central da avenida Brasil.

A faixa seletiva tem 14,4 km de extensão, entre o Trevo das Margaridas (Rodovia Presidente Dutra) e o Caju (Viaduto da Treliça). A pista exclusiva para os articulados do BRT segue proibida para outros veículos em todos os horários.

As mudanças na avenida Brasil foram anunciadas como uma tentativa de reduzir os longos engarrafamentos registrados após a inauguração do novo corredor do BRT.

Faixa à esquerda

Todos os dias, 24h: exclusiva para o BRT – Velocidade máxima limitada a 60 km/h, com redução para 40 km/h em todas as estações.

2ª faixa à esquerda

Dias úteis, de 5h às 10h, e de 16h às 20h: exclusiva para ônibus convencionais e rodoviários, táxis e veículos de serviço (quando em operação) – Velocidade máxima limitada a 60 km/h, com redução para 40 km/h em todas as estações.

Dias úteis, de 10h às 16h, e de 20h às 5h, fins de semana e feriados: permitida a circulação de todos os veículos, exceto caminhões – Velocidade máxima limitada a 60 km/h, com redução para 40 km/h em todas as estações.

Duas faixas à direita da pista central

Todos os dias, 24 horas: permitida a circulação de todos os veículos – Velocidade máxima de 80 km/h.





