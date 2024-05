Ônibus do Rio são alvos de vandalismo durante feriado As principais linhas afetadas fazem o trajeto da zona norte até a zona sul

Ônibus são alvos de vandalismo no Rio (Reprodução/ Record Rio )

O feriado do Dia do Trabalhador, nesta quarta-feira (1º), terminou com mais de 30 ônibus quebrados após vandalismo na saída das praias do Rio.

De acordo com o Rio Ônibus (Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro), o prejuízo médio contabilizado é de R$ 200 mil. Cerca de vinte veículos continuam fora de circulação, nesta quinta-feira (2).

Vidros, portas e bancos foram arrancados dos transportes. As principais linhas afetadas fazem o trajeto da zona norte até a zona sul do Rio.

Em nota, o Rio Ônibus pede à população e as autoridades de segurança pública que ajudem a conservar o patrimônio público que transporta 2,1 milhões de passageiros diariamente.