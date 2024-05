Operação da Polícia Militar no Complexo da Maré deixa um suspeito morto e outro baleado

Alto contraste

Policiais Militares do BOPE (Batalhão de Operação Policiais) fizeram uma operação para combater os crimes de tráfico de drogas, roubo de veículos e cargas na Comunidade da Maré, zona norte do Rio, na manhã desta quinta-feira (9). Os agentes estiveram na Vila do João e Vila do Pinheiro.

Barricadas foram colocadas para impedir a ação dos agentes e houve confronto entre policiais militares e traficantes.

Dois criminosos foram atingidos durante a troca de tiros. Eles foram socorridos e encaminhados para o Hospital Geral de Bonsucesso, na mesma região da operação. A Polícia Militar confirmou que um suspeito morreu e outro foi baleado. Moradores foram orientados a evitar sair de casa.

A PM apreendeu um fuzil, duas pistolas e drogas.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação informou que, 35 unidades escolares foram impactadas pela ação policial.

O Centro Municipal de Saúde Vila do João e as clínicas da família Adib Jatene e Augusto Boal acionaram o protocolo de acesso mais seguro. Para garantir a segurança de profissionais e pacientes, suspenderam o funcionamento durante a manhã.

A Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva mantém o atendimento à população. Apenas as visitas domiciliares foram suspensas.





