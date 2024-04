PF investiga caso de estupro de vulnerável coletivo em navio de cruzeiro em Angra dos Reis (RJ)

Alto contraste

PF investiga caso de estupro em Angra dos Reis (Divulgação / PF)

A Polícia Federal apura uma denúncia de estupro de vulnerável coletivo em um navio de cruzeiro ancorado em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Agentes cumpriram sete mandados de busca e apreensão, nesta terça-feira (30), na investigação.

O caso aconteceu em 2022. De acordo com a PF, uma mulher, de 28 anos, foi conduzida para uma cabine após consumir bebida alcoólica. Em seguida, três homens, com idades entre 27 e 30 anos, violentaram sexualmente a vítima que estava desacordada.

Na ação de hoje, os policiais federais estiveram em endereços no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, com o objetivo de buscar possíveis provas contra os suspeitos do crime.

A investigação é conduzida pela Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis. Se os suspeitos forem condenados, eles podem pegar até 20 anos de reclusão.