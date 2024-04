Pitbull é morto durante derrubada de prédios irregulares na zona oeste do Rio

Alto contraste

Pitbull é morto durante operação de derrubada de prédios irregulares no Rio (Reprodução/Record Rio)

Um pitbull foi morto, nesta segunda-feira (29), após atacar um promotor do MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro), durante uma operação da Secretaria de Ordem Pública para a derrubada de dois prédios construídos de forma irregular na Ilha da Gigoia, Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Segundo relatos dos moradores, os agentes invadiram o imóvel que o animal e o tutor estavam após o homem não abrir a porta para os policiais. O animal, que estava solto dentro do quarto e sem focinheira, teria atacado o promotor depois se assustar com a presença dos homens.

Durante o ataque, os agentes disparam três tiros contra o cachorro, que chegou a morder a perna do promotor. O animal não resistiu aos disparos e morreu em uma clínica veterinária. O promotor de Justiça foi levado para atendimento médico. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do caso e a responsabilidade do tutor.