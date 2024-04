PM mata criminoso ao reagir a assalto no Flamengo, zona sul do Rio O assaltante morreu no local; ele tinha quatro passagens pela polícia por roubo de celulares

Alto contraste

A+

A-

PM reage a assalto e mata criminoso no Aterro do Flamengo (RECORD RIO)

Um policial militar reagiu a um assalto e matou um criminoso que praticava roubos no Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (25).

O militar também é fotógrafo e estava acompanhado de outro profissional da área. Ao serem abordados pelo suspeito, que estava em uma moto, o PM entregou o equipamento de fotografia e, logo após, atirou no criminoso, que não resistiu. As equipes do 2º Batalhão da Polícia Militar (Botafogo) e da Operação Aterro Presente isolaram a área.

O assaltante foi identificado como morador do morro de São Carlos, sem mandado de prisão pendente, mas com quatro passagens por roubo de aparelhos celulares.

Em nota, a Secretaria do Estado de Polícia Militar informou que outras quatro vítimas do acusado se apresentaram no local. A ocorrência foi registrada pela Delegacia de Homicídios da Capital.