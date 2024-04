Polícia apreende 600 kg de maconha durante operação na Baixada Fluminense De acordo com a PRF, as drogas, fuzis e pistolas seriam entregues a criminosos da comunidade da Rocinha

Agentes da PRF apreenderam 600 kg de maconha durante operação (Reprodução/ Record Rio )

Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreenderam 600 kg de maconha, cinco fuzis, duas pistolas, seis carregadores de fuzis e quatro de pistola no interior de um caminhão. Foi durante uma operação, nesta quarta-feira (24), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com a PRF, o veículo saiu de Manaus, passou por Brasília-DF e veio por estradas de Minas Gerais com destino ao Rio de Janeiro. As drogas, fuzis e pistolas seriam entregues a criminosos da comunidade da Rocinha, na zona sul. O motorista foi preso e não informou quanto receberia pela entrega do material apreendido. O caso será investigado pela Polícia Federal.