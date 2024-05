Rio de Janeiro |Do R7

Polícia Civil faz operação para prender envolvidos em roubo de veículos e cargas no Rio Traficantes colocaram barricadas para impedir a ação dos policiais e houve tiroteio logo quando os agentes chegaram

Polícia Civil faz operação na Vila Aliança

A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez uma operação para cumprir ordens judiciais na Vila Aliança, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (9). Os principais alvos eram homens envolvidos em roubos de veículos e cargas, e também no tráfico de drogas.

Policiais civis de São Paulo atuaram junto aos agentes da cidade em busca de vários criminosos. Além disso, a operação também contou com o apoio de agentes da DRE (Delegacia de Repressão à Entorpecentes), do CORE (Coordenadoria de Recursos Especiais) e da DRFC (Delegacia de Roubos e Furtos e Cargas).

Traficantes colocaram barricadas para impedir a ação dos policiais e houve um tiroteio logo quando os agentes chegaram. Além disso, os bandidos soltaram fogos de artifício.

Moradores relataram a falta de acesso às ruas do bairro. Os agentes tiveram que abrir caminho aos poucos.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que nove unidades escolares foram impactadas pelas operações policiais. Na rede estadual, 450 alunos não puderem frequentar as aulas.

O Centro Municipal de Saúde Waldyr Franco mantém a assistência aos pacientes, mas as visitas domiciliares estão suspensas.