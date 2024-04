Polícia Civil resgata grávida mantida em cárcere privado no Rio A mulher foi encontrada durante uma operação no morro da Providência, no centro da cidade

Alto contraste

A+

A-





RJ: Polícia Civil resgata mulher grávida que estava sendo mantida em cárcere privado (Reprodução Record Rio)

A Polícia Civil realizou, nesta quarta-feira (17), uma operação para resgatar uma grávida que era mantida em cárcere privado há sete meses por traficantes do Comando Vermelho, no morro da Providência, no centro do Rio de Janeiro.

Durante o cumprimento da ordem judicial, os agentes também apreenderam um adolescente de 17 anos em flagrante por tráfico e receptação.

Os traficantes da região invadiram um edifício em Gamboa, na mesma área, para fazer do local um posto para comercialização dos entorpecentes.

Continua após a publicidade

Segundo as investigações realizadas pela 5ª DP, após um desentendimento com um dos moradores do edifício onde funciona a ‘’boca de fumo’', os criminosos cobraram R$ 2.200 para que ele tivesse a esposa liberada.

Ainda de acordo com os agentes, foi encontrada uma grande quantidade de drogas, anotações referentes ao tráfico de drogas e diversos telefones celulares roubados ou furtados pelo grupo.