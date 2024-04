Polícia do Rio prende condenado por esquema que transformava sírios em cidadãos brasileiros

Alto contraste

Ali Kamel Issmael seria o articulador da quadrilha (Reprodução/Polícia Civil)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta segunda-feira (29), um homem acusado de fraudar documentos para transformar sírios em cidadãos brasileiros. Ali Kamel Issmael, que também é sírio, foi encontrado em um apartamento na Tijuca, na zona norte.

Contra o criminoso havia um mandado de prisão por associação criminosa, falsidade ideológica e invasão de domicílio. Ele foi condenado a 10 anos e 11 meses de prisão em regime fechado.

Segundo a polícia, Kamel era o articulador de uma quadrilha que fornecia certidões de nascimento, identidades, títulos de eleitor e passaportes para os refugiados.

Os crimes ocorreram entre 2012 e 2014. As investigações apontam que o grupo contava com a ajuda de um funcionário do cartório de registros da zona oeste do município.

As fraudes aconteciam nos livros de registros de nascimento. Segundo a perícia, o servidor do cartório arrancava folhas e levava para outro suspeito.

Cerca de 72 estrangeiros que conseguiram a documentação respondem por falsidade ideológica; 20 deles chegaram a emitir o passaporte brasileiro.

Através das redes sociais, os agentes descobriram que alguns dos sírios viajaram para Paris, Londres e Nova Iorque.