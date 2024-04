Rio de Janeiro |Do R7

Polícia indicia 13 pessoas por morte de jovem eletrocutado em festival no Rio Nove envolvidos no evento respondem por homicídio e outros quatro por fraude processual

João Simões sofreu parada cardiorrespiratória João Simões sofreu parada cardiorrespiratória (Redes sociais/Reprodução — Arquivo)

A Polícia Civil indiciou, nesta segunda-feira (29), por envolvimento na morte do jovem João Vinicius Ferreira Simões, de 25 anos, eletrocutado ao se aproximar de um food truck durante um festival de música no Riocentro, na zona oeste do Rio de Janeiro, em março deste ano.

Segundo as investigações da 32ª DP (Taquara), a morte ocorreu por uma eletroplessão — ou seja, pela exposição do corpo a uma carga letal ou não de energia elétrica, de forma acidental.

De acordo com a polícia, nove pessoas respondem pelo crime de homicídio doloso, por dolo eventual, e quatro pessoas por fraude processual. Entre os indiciados estão coordenadores, supervisores do evento, eletricistas, proprietários e gestores, engenheiros e responsáveis técnicos.

A delegacia concluiu o inquérito após tomar depoimentos e analisar imagens de câmeras e laudos periciais. Segundo apurado, diversas instalações elétricas foram feitas em desacordo com as normas técnicas. Além disso, o local ainda foi desfeito, o que dificultou o início das investigações, resultando no crime de fraude processual.