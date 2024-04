Polícia Militar do Rio intensifica esquema de segurança para receber Madonna

Alto contraste

Polícia Militar intensifica esquema de segurança para receber Madonna (Reprodução/Redes Sociais)

Foi intensificado, nesta segunda-feira (29), o esquema de segurança feito pela Polícia Militar para receber a cantora Madonna, que se apresentará nas areias de Copacabana, na zona sul do Rio, no dia 4 de maio. Os agentes reforçaram o policiamento para evitar roubos, furtos e outros crimes no entorno do palco.

O esquema conta com 3,2 mil policiais, 64 carros espalhados em 18 pontos de bloqueio, 65 torres de observação, 12 câmeras extras de reconhecimento facial e dois drones.

Ainda serão montados 18 pontos de revista com detectores de metal nas estações do metrô Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo.

Os agentes vão contar com cinco tendas de apoio, oito quadriciclos, nove viaturas nas areias e oito cabines de reforço.

O entorno do evento terá também um cinturão de segurança, grupamento aeromóvel em vias expressas, rodovias e saídas do show, com reforço no policiamento no Aterro do Flamengo, Terminal Gentileza, Terreirão e Central do Brasil.

A prefeitura do Rio estima um público de 1,5 milhão de pessoas na orla carioca.